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PSG : la récupération politique de l’extrême droite après les débordements

Par Valentin Feuillette
1 min.
Police Paris @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Les réactions politiques n’ont pas tardé après les nombreux débordements survenus en marge des célébrations du sacre du PSG en Ligue des Champions. Du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen a vivement dénoncé les violences observées dans plusieurs villes françaises. « Il n’y a qu’en France où la victoire d’un club de foot provoque des émeutes », a écrit la députée sur X, avant d’ajouter qu’« il n’y a qu’en France où chacun se sent obligé de s’enfermer chez soi un soir de victoire pour éviter d’être confronté à des violences ».

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Jordan Bardella a également fustigé les incidents recensés dans la soirée. « À Paris, en Île-de-France comme partout sur le territoire, les violences et les dégradations se multiplient. Des bandes s’en prennent aux biens publics, aux commerces et aux forces de l’ordre », a déclaré le président du RN. Il a ensuite dénoncé un « mode opératoire » consistant à « caillasser, détruire, piller », tout en apportant son « soutien total » aux policiers, gendarmes et pompiers mobilisés sur le terrain.

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