Dortmund : Erling Haaland pencherait pour Manchester City

C’est le feuilleton de cette saison et du prochain mercato. Sans doute l’un des attaquants les plus prisés du marché actuel avec Kylian Mbappé, Erling Haaland intéresse toutes les plus grosses écuries européennes surtout depuis que son avenir ne semble plus s'écrire avec le Borussia Dortmund.

La semaine dernière, Mino Raiola son agent et Alf-Inge son père s’étaient rendu à Barcelone pour entamer des négociations. Et si seul le Real Madrid en Espagne semble capable de s’aligner financièrement sur les exigences du joueur et de Dortmund, l’Équipe nous apprend que Haaland (20 ans) aurait une légère préférence pour Manchester City. Le géant norvégien sait que Sergio Agüero va quitter les Citizens cet été et s’imagine sans doute déjà marcher sur les traces de son père qui a évolué pendant trois saisons sous les couleurs de City.