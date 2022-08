Pumas : ça se gâte sérieusement pour Daniel Alves

À 39 ans, Daniel Alves n’a pas encore raccroché les crampons. Guidé par une envie inébranlable de participer à la prochaine Coupe du monde au Qatar, le défenseur brésilien s’est mis à la recherche d’un nouveau club. Le 23 juillet dernier, il trouvait chaussure à son pied en s’engageant pour la saison avec la formation mexicaine des Pumas UNAM.

Malheureusement pour lui, sa nouvelle équipe multiplie les mauvais résultats depuis son arrivée. Après un match nul contre Monterrey (1-1), les Pumas viennent d’enchaîner trois défaites de rang face à l’América (0-3), l’Atlético San Luis (2-3) et récemment contre Santos Laguna. Un revers qui a été une vraie gifle puisque Alves et ses partenaires ont encaissé un 5-1. Trois matches que le Brésilien a disputés dans leur intégralité. Au classement, le club est 16e sur 18. Pas fameux.

Alves sifflé par ses supporters

Résultat : l’aventure mexicaine de l’ancien Blaugrana est en train de tourner au vinaigre. Considéré comme la recrue phare du championnat mexicain depuis Ronaldinho, Daniel Alves ne semble plus capable d’assurer le service minimum au poste de latéral. Contre Santos Laguna, il a d’ailleurs offert un but aux visiteurs. Et certains estiment qu’il serait moins risqué de le repositionner au milieu de terrain.

Critiqué, Alves a fini par se faire huer par son propre public lors du dernier match. Un changement de ton que l’on peut également voir sur la Une de Récord. « L’amour est mort », peut-on lire. « Ni les renforts clinquants de l’Universidad n’ont pu éviter une nouvelle humiliation. Daniel Alves a été sifflé et des objets ont été lancés sur les joueurs de l’équipe », peut-on également lire sur la première page du journal mexicain. À l’heure où son entraîneur, Andrés Lillini est plus que jamais sur la sellette, l’international auriverde ne marque pas franchement des points à quelques mois seulement du Mondial.