Amical : Angers accroché par Laval

Après deux courtes victoires contre Niort (2-1) et Cholet (2-1), Angers continuait sa préparation dans l'optique de la saison 2022/2023 de Ligue 1. En confiance, la bande de Gérald Baticle défiait Laval ce dimanche avec la volonté de maintenir la dynamique.

S'ils n'ont pas perdu, les Noirs et Blancs n'ont pas trouvé la solution et ont concédé un match nul 0-0. Prochaines étapes dans la préparation du SCO : le 20 juillet contre Brest et le 23 juillet contre l'AS Saint-Étienne.