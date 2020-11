Suède : Zlatan Ibrahimovic a enfin rencontré le sélectionneur !

Rares sont les fois où Zlatan Ibrahimovic n’est pas arrivé à ses fins. Et une fois de plus, le fantasque attaquant suédois serait sur le point d’y arriver. Ayant depuis quelque temps affirmé son envie de remettre les pieds en sélection, l’ancien attaquant du PSG n’avait jusqu’ici jamais retenu l’attention du sélectionneur suédois malgré ses déclarations lors d’une interview accordée au quotidien Aftonbladet, où il affirmait que la sélection suédoise lui manquait. Finalement, cet entretien pourrait avoir porté ses fruits. L'avant-centre de l'AC Milan aurait rencontré Janne Andersson, mercredi, pour discuter d’un retour en sélection. «Quand il a ouvert la porte pour jouer en sélection, j'ai senti qu'il était naturel et important de le rencontrer pour en parler dès que possible. Notre réunion a été bonne et fructueuse, nous nous sommes mis d'accord pour continuer le dialogue» a ainsi confié le sélectionneur suédois après avoir entendu les propos de l'infatigable Ibrahimovic.

«Si tu me demandes, je vais être honnête : oui, la sélection me manque. Ce n'est pas un secret. Celui à qui ça ne manque pas, il a déjà fini sa carrière. Et je n'ai pas fini ma carrière», avait affirmé le joueur de 39 ans pour le quotidien local. Mais une fois de plus, celui qui n’a jamais eu sa langue dans sa poche a une nouvelle fois fait des siennes en laissant un peu de suspens quant à son choix final en cas d'appel d'Andersson. «Donnez-moi un peu de temps, je dois y réfléchir». Si les relations ont parfois été tendues entre les deux protagonistes, les chances de voir Zlatan Ibrahimovic reporter un jour ce fameux maillot jaune sont désormais bien réelles.