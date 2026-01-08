Tottenham : Thomas Frank répond aux attaques de Cristian Romero

Au sortir du match perdu contre Bournemouth (2-3), le capitaine de Tottenham a surpris tout son monde en critiquant publiquement la direction des Spurs sur ses réseaux sociaux. «Toutes mes excuses à vous, nos fans qui nous suivez partout, qui êtes toujours là et qui le resterez. Nous sommes responsables, cela ne fait aucun doute. Je suis le premier, écrit le champion du monde. Mais nous continuerons à y faire face et à essayer de renverser la situation, pour nous-mêmes et pour le club. Dans des moments comme celui-ci, ce seraient d’autres personnes qui devraient prendre la parole, mais elles ne le font pas — et c’est le cas depuis plusieurs années maintenant. Ils ne se montrent que lorsque tout va bien, pour raconter quelques mensonges. Nous resterons ici, à travailler, unis et à donner le meilleur de nous-mêmes pour redresser la situation. Ensemble, ce sera plus facile.»

«Je pense qu’après être devenu capitaine, Cuti a fait beaucoup de bonnes choses. Je l’ai dit quand je l’ai nommé capitaine : même s’il est un joueur expérimenté, il a beaucoup essayé, il reste un jeune leader. Et je pense que beaucoup de choses qu’il a bien faites sur le terrain et en dehors me satisfont. Je suis en fait très satisfait de sa performance d’hier soir, je pense qu’il a été un véritable capitaine à bien des égards tout au long du match. Il a pris la parole à la mi-temps alors que nous étions menés 2-1, il a continué à croire en nous, à faire les bonnes choses. Mais quand on est un jeune leader, on fait parfois des erreurs, et il vaut mieux les garder pour soi. Johan (Lange, le directeur sportif des Spurs, ndlr) et moi avons eu une bonne conversation avec lui ce matin à ce sujet, que nous garderons bien sûr pour nous. Non, bien sûr ce genre de message n’aide pas, je pense que nous le savons tous, donc nous avons eu une bonne conversation à ce sujet.» Affaire classée ?