OM : Frank McCourt s'agace des rumeurs de rachat

Débarqué lundi dernier à Marseille, Frank McCourt est en terres phocéennes pour amorcer la nouvelle phase de son projet pour l’Olympique de Marseille. À cette occasion, il était l’invité de RMC Sport ce mardi, et il a été logiquement interrogé sur les rumeurs de vente du club. Et à cette question, l’Américain ne fléchit pas et maintient : l’OM n’est pas à vendre.

«Je ne suis pas en colère mais cela m'agace, parce que j'ai été très clair: le club n'a pas été à vendre, ne l'est pas et ne le sera pas. Je vous le répète. J'ai parlé à La Provence, et j'ai dit que le club n'était pas à vendre. Ça a été publié, écrit noir sur blanc, mais un magazine (So Foot, ndlr) dit qu'ils ont un scoop sur la vente : mais c'est faux ! Ça, c'est agaçant, ce n'est pas correct. Ce n'est pas juste pour les supporters. Une de nos responsabilités, c'est de dire la vérité. Les rumeurs continueront, mais je continuerai de les nier», a-t-il expliqué à RMC Sport hier. Le message est passé.