Samuel Umtiti : "en Espagne, les joueurs sont simples, en France des fois, tu vois des défilés"

Dans un entretien accordé au podcast The Elevate House, Samuel Umtiti a revisité ses meilleurs souvenirs de son passage à Barcelone (2016-2023). C’est là-bas que le champion du monde 2018 estime avoir passé ses meilleures années foot, alors que jouer pour le Barça avait toujours été son plus grand rêve. Il révèle également avoir été frappé par la simplicité de certaines stars, à l’image d’Iniesta ou de Messi, auxquels il s’identifiait intimement. Leur humilité tranchait avec certaines attitudes qu’il avait observées en France auparavant.

«Humainement, des joueurs comme Iniesta, c’est le top. Le joueur est déjà incroyable, mais humainement… tu te rends compte qu’il a beau avoir tout gagné… mais que ça ne sert à rien de te prendre pour un autre. En France, des fois, dès que tu signes tes premiers contrats, tu commences à te prendre pour un autre, tu achètes tes premières voitures, tu penses que t’es déjà arrivé, juge Umtiti. Mais là-bas, pas du tout. Ce sont des gens simples, ils venaient au centre d’entraînement avec des tenues de leur sponsor Adidas, Puma, alors qu’en France, des fois, tu vois des défilés. Moi j’ai eu envie de prendre ça de ces joueurs-là, ça te permet de garder les pieds sur terre.»