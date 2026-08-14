Le PSG a versé plus de 333 M€ au Barça

Le PSG est devenu l’un des principaux pourvoyeurs d’argent du FC Barcelone sur le marché des transferts. Selon Mundo Deportivo, avec l’arrivée annoncée de Ferran Torres pour environ 50 M€, le montant total dépensé par Paris pour recruter des joueurs appartenant au Barça atteint précisément 333,65 millions d’euros depuis 2017. Une somme évidemment largement portée par Neymar et son transfert historique à 222 M€, toujours le plus cher de l’histoire du football.

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Depuis Neymar, la route Barcelone-Paris a été particulièrement fréquentée. Xavi Simons avait rejoint le PSG contre environ 150 000 € de droits de formation, Rafinha pour 3,5 M€, puis Lionel Messi et Arnau Tenas gratuitement. Paris avait ensuite déboursé 50 M€ pour Ousmane Dembélé, puis 8 M€ pour Dro Fernández, avant de revenir cet été pour Ferran Torres. En neuf ans, le PSG aura ainsi régulièrement puisé dans l’effectif et le centre de formation catalans, au point de dépasser désormais la barre symbolique des 333 M€ versés au Barça.