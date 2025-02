Didier Deschamps élogieux envers Ousmane Dembélé

Auteur d’un triplé contre Brest pour donner la victoire au PSG ce samedi 1er février, Ousmane Dembélé fait parler la poudre depuis le début de l’année 2025. Meilleur buteur d’Europe toutes compétitions confondues, le Français s’est offert six buts en trois jours et montre un réalisme criant depuis son repositionnement en numéro 9. De quoi tirer des louanges à son sélectionneur Didier Deschamps, qui a complimenté son attaquant dans l’Equipe.

«C’était sa marge de progression la plus importante. Et vu son potentiel, ce n’est pas une surprise. C’est lié à son repositionnement mais il ne faut pas oublier qu’Ousmane, lors des séances ou des exercices de fin d’entraînement, a toujours été très adroit face au but,» a tenu à rappeler le sélectionneur des Bleus, qui quittera son poste après la Coupe du monde 2026. Cependant, l’ancien entraîneur de l’OM n’envisage pas de le repositionner sous le maillot de l’équipe de France, expliquant que «c’est une animation offensive à réfléchir dans sa globalité. Ce que je peux vous dire, c’est que ce n’est pas un numéro 9. Ousmane n’a pas les caractéristiques d’un attaquant axial. Après, je connais ses capacités et tout ce qu’il peut nous apporter.»