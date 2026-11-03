Ligue des Champions
Ligue des Champions : le premier but de Boly avec le PSG !
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C’est la belle histoire de la soirée côté parisien. Alors que le club de la capitale récitait son football au Stade de la Ceramica face à Villarreal et menait 5-0, le latéral droit de 17 ans, David Boly, lancé par Luis Enrique à la place d’Achraf Hakimi en fin de match, a inscrit son premier but en professionnel.
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CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 22:43
David Boly s'invite à la fête et marque en Ligue des champions pour sa 3e apparition en pro avec le PSG 🥳Voir sur X
#VILPSG | #UCL
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Pour sa 3e apparition en pro avec le PSG, il a trouvé la mire, montrant toutes ses qualitités d’explosivité. Servi sur son côté droit, il a accéléré franchement avant de décocher une frappe légèrement déviée qui a trompé Gulacsi. Un but dont il se souviendra toute sa vie.
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