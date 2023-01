Lionel Messi et Kylian Mbappé récompensés

Il suffit de secouer un arbre pour que les trophées apparaissent depuis les débuts de carrière de Lionel Messi et de Kylian Mbappé. Suite à leur année 2022 sensationnelle clôturée par une lutte acharnée en finale de Coupe du Monde, les deux stars du PSG ont été respectivement élues Champion des champions monde et Champion des champions France par le quotidien L’Équipe ce vendredi, deux récompenses remises chaque année depuis 1975 et 1946.

Kylian Mbappé, auteur de 56 buts et 17 passes décisives en 56 rencontres sur l’année civile, et d’une campagne de Coupe du Monde homérique cet hiver, succède au cycliste français Julian Alaphilippe et devance Karim Benzema, deuxième. Le natif de Bondy, qui repousse chaque année les limites du possible, devient le premier footballeur depuis Zinédine Zidane en 1998 à recevoir la distinction. Quant à Lionel Messi, récompensé pour son titre de champion du monde avec l’Argentine et pour son année toujours riche en statistiques (51 matches, 35 buts, 30 passes décisives), il devient le premier footballeur depuis lui-même en 2011, à être couronné, et devance son coéquipier en club Kylian Mbappé. Peut-être un indice sur la prochaine lutte au Ballon d’Or.

