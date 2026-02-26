Le Havre : la sortie forte de Lucas Gourna-Douath sur le PSG

Arrivé l’hiver dernier du côté du Havre, Lucas Gourna-Douath s’est longuement confié au quotidien L’Equipe. L’occasion pour le milieu de terrain des Normands d’évoquer le choc à venir face au Paris Saint-Germain, ce samedi soir. Originaire de Villeneuve-Saint-Georges en région parisienne, le joueur de 22 ans a, pourtant, affirmé qu’il n’était pas supporter des champions d’Europe en titre.

«C’est particulier, oui, parce que j’ai des amis là-bas, contre qui j’ai joué plus jeune, avec qui j’ai été en équipe de France. Pour un jeune francilien, je pense que son rêve, c’est de jouer à Paris. Moi, personnellement, je n’ai jamais été pour Paris. J’ai déjà porté des maillots du PSG, de mon grand frère, mais honnêtement, je n’ai jamais été pour Paris. Je pense que si le match était à Paris, oui, ça aurait été un match spécial. Mais le match est au Havre, pas en région parisienne, donc je le vois comme un match normal». Voilà qui est clair.