Semaine décisive pour l’avenir de Kylian Mbappé, la Juventus sur le point de boucler deux recrues

Rencontre au sommet à Madrid

Officiellement sacré champion de France avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé va désormais pouvoir se concentrer sur son avenir. Ou du moins son entourage. Après s’être rendue à Doha pour discuter d’une éventuelle prolongation du génie français avec le club parisien, la mère de Mbappé se rendra cette semaine à Madrid. Elle rencontrera le club madrilène pour discuter des problèmes qui séparent encore son fils de la capitale espagnole. Pour le journal AS, c'est une semaine décisive pour le Real avec la demi-finale aller de Ligue des Champions face à Manchester City et le dossier Kylian Mbappé. Pour les journalistes espagnols, Madrid est confiant dans l'accord qui existe avec le joueur depuis la fin de l'été dernier. Plus rien ne retient le Français, la saison étant terminée pour le PSG.

La Juventus pense déjà à l'été prochain

Décrochée en championnat, la Juventus doit désormais assurer sa place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. D'ailleurs, la Vieille Dame travaille déjà sur les contours de son effectif pour le prochain exercice. Le quotidien transalpin Tuttosport fait un point mercato en ce lundi matin. La rencontre de championnat ce soir face à Sassuolo sera l'occasion pour les Bianconeri de discuter avec les dirigeants Neroverdi du cas de Frattesi et Raspadori, deux joueurs qui intéressent fortement le club turinois. «Raspadori-Frattesi à la table de la Juve», titre le quotidien.

Frank Lampard accuse l'arbitrage de favoritisme

Liverpool a remporté le derby de la Mersey face à son rival Everton (2-0). Grâce à ce succès, les Reds restent au contact de Manchester City, avec un point de retard. En revanche, avec cette défaite les Toffees deviennent relégables. Ce lundi, le Daily Mail nous fait part de la fureur de Frank Lampard. Le coach d’Everton a accusé l'arbitre de favoritisme après avoir affirmé que son équipe s'était vu refuser un penalty. Lampard a assuré que si c’était Salah qui s’était écroulé dans la surface de la même manière que son joueur, l’arbitre aurait sifflé ou au moins fait appel à la Var.