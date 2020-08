Le LOSC justifie la venue de Burak Yilmaz

La suite après cette publicité

Contraint à recruter un attaquant d'expérience après le départ de Loïc Rémy, le LOSC a misé sur Burak Yilmaz. Le Turc, âgé de 35 ans, a signé un contrat de deux ans chez les Dogues et devrait apporter ses qualités de buteur, aussi bien que son vécu dans un groupe où les jeunes talents sont nombreux. Dans un communiqué publié sur son site internet, le club français a expliqué les raisons qui l'ont poussé à recruter l'ancien joueur de Besiktas. Pour Marc Ingla, Yilmaz est une aubaine.

«Burak Yilmaz a un profil de vrai numéro 9, très présent dans la surface, particulièrement adroit devant le but. C’est un joueur très expérimenté, une véritable légende en Turquie où il est cadre en sélection et où il a évolué sous le maillot de quatre grands clubs. Burak est un joueur de caractère, un vrai guerrier qui vient aujourd’hui exporter son talent dans le championnat de France. Il possède le profil parfait pour renforcer notre effectif, s’intégrer à notre modèle de jeu et apporter à l’équipe tout son vécu» a expliqué le directeur général lillois.