Lionel Messi est arrivé en Argentine

Lionel Messi est bien arrivé en Argentine. Le capitaine de l’Albiceleste a rejoint sa sélection avant un rendez-vous forcément particulier : ce mardi, il disputera son dernier match sous le maillot argentin face au Bénin, au stade Monumental de Buenos Aires. Après plus de vingt ans avec la sélection, le numéro 10 s’apprête ainsi à tourner une immense page de sa carrière internationale.

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#SelecciónMayor ¡Bienvenido, Capitán! 🥹 La emoción es total 🥺🇦🇷 https://t.co/kZOhLlpIEd — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 4, 2026

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Cette rencontre sera l’occasion pour l’Argentine de rendre hommage à son capitaine, qui avait annoncé son retrait de la sélection le 31 août dernier. L’AFA a d’ailleurs prévu une journée spéciale autour de cette dernière apparition, avec notamment un Fan Fest baptisé « Gracias, Leo ». Une ultime soirée qui s’annonce particulièrement émouvante pour Messi et les supporters argentins.