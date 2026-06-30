CdM 2026 : après une séance de tirs au but, le Maroc élimine les Pays-Bas et rejoint le Canada en huitièmes de finale

Alors que le Brésil s’est offert le scalp du Japon (2-1) et que le Paraguay a réalisé un exploit contre l’Allemagne (1-1, 4-3 aux tirs au but), les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 nous offraient un sacré choc entre les Pays-Bas et le Maroc. Les Oranjes s’alignaient dans un 3-4-3 avec Nathan Aké qui venait renforcer l’axe de la défense. Devant, Brian Brobbey était épaulé par Crysencio Summerville et Cody Gakpo. Du côté des Marocains, c’était un 4-2-3-1 classique avec Neil El Aynaoui et Ayyoub Bouaddi dans l’entrejeu. Devant, Ismaël Saibari était soutenu par Brahim Diaz, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss.

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Et on démarrait sur un bon rythme entre deux équipes entreprenantes. Les Pays-Bas avaient le ballon et essayaient de jouer dans la profondeur contre un Maroc bien organisé. Cela passait proche d’aller au fond quand Ryan Gravenberch lançait Crysencio Summerville côté droit. Ce dernier ne tirait pas et cherchait Brian Brobbey au point de penalty permettant à Issa Diop de repousser (16e). Derrière, le Maroc s’obtenait deux grosses occasions coup sur coup. Sur corner, Neil El Aynaoui voyait sa tête être repoussée par Bart Verbruggen (20e). Le portier de Brighton détournait ensuite une lourde frappe d’Achraf Hakimi (21e). La pause fraîcheur faisait du bien aux Oranjes qui reprenaient le jeu à leur compte même s’ils manquaient de justesse dans les derniers choix.

Le Maroc a obtenu les prolongations et a gagné aux tirs au but

Il fallait attendre une frappe surpuissante de Micky van de Ven que Yassine Bounou détournait en corner pour voir enfin une grosse occasion franche des Néerlandais (44e). Le Maroc avait une dernière grosse possibilité avant la pause sur un coup franc d’Achraf Hakimi. À bout portant, Ismaël Saibari déviait à gauche du cadre (45e +6). En seconde période, le Maroc revenait avec de bonnes intentions et Achraf Hakimi semait la zizanie. Le latéral du Paris Saint-Germain allait toucher la barre après s’être défait de Nathan Aké (52e). Juste après, il pensait filer au but, mais Micky van de Ven effectuait un retour complètement fou (56e). Deux grosses alertes pour les Pays-Bas qui s’en sortaient bien.

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Derrière, le rythme retombait et la pause fraîcheur allait faire du bien aux Oranjes. Profitant notamment d’une déviation de la tête de l’entrant Wout Weghorst, Crysencio Summerville déboulait jusqu’à la surface adverse. Si Noussair Mazraoui le déséquilibrait légèrement, Cody Gakpo suivait et ajustait Yassine Bounou (1-0, 73e). Un sacré coup sur la tête du Maroc qui avait eu les meilleures occasions, mais manquait de justesse. Mais alors qu’on pensait la victoire néerlandaise acquise, Chemsdine Talbi déposait un centre sur la gauche vers le point de penalty et Issa Diop allait conclure de la tête (1-1, 90e +1). Un but qui emmenait alors les deux formations dans des prolongations.

Et alors que le moindre but pouvait mettre son adversaire K-O, le Maroc était proche de mettre l’uppercut parfait. Trouvé dans la surface par Ismaël Saibari, Soufiane Rahimi crochetait Teun Koopmeiners et frappait à bout portant. Sorti vite de ses cages, Bart Verbruggen repoussait de justesse en corner (96e). Le rythme par la suite retombait et il ne se passait plus grand-chose jusqu’à la séance de tirs au but. Un exercice où Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysencio Summerville se sont manqués pour les Oranjes contre Neil El Aynaoui et Achraf Hakimi pour les Marocains. Le Maroc s’est imposé sur le score de 3-2 dans cette séance, se qualifie en huitièmes de finale et affrontera le Canada.