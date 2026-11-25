Les Bleuets finissent en beauté. Après une victoire inaugurale face à Haïti (3-1) puis une défaite contre l’Arabie saoudite (0-1), l’équipe de France U17 a écrasé l’Uruguay (3-0) ce mercredi lors de son dernier match de poule de Coupe du Monde. Un succès qui permet aux joueurs de José Alcocer de s’assurer la première place du groupe D. Le Toulousain Aymen Amaaouch avait ouvert le score sur une passe décisive de l’Amiénois Aly Traoré (22e, 1-0), lui-même buteur deux minutes plus tard.

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Trouvé avec réussite par Amaaouch, l’attaquant de 17 ans déclenchait une lourde frappe du pied droit à l’entrée de la surface (24e, 2-0). Très intéressant sur cette rencontre, le Parisien Noha Tiehi allait, lui, offrir le but du 3-0 à Dia Aissaoui. Le Caennais était recherché en pivot au point de penalty, et inscrivait un joli but d’une frappe soudaine du pied gauche (50e, 3-0). En fin de rencontre, les Bleuets perdaient le défenseur du Real Madrid Léo Lemaitre, touché au niveau de l’arcade, mais a priori, sans gravité. Les Français joueront leur 16e de finale lundi ou mardi, mais l’identité de leur adversaire n’est pas encore connue.