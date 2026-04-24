OM : Habib Beye en a gros sur le coeur !

L’OM a une revanche à prendre pour ses supporters, et sur lui-même. La gifle reçue à Lorient samedi dernier (2-0) a laissé des séquelles. Alors qu’une place en Ligue des Champions est en jeu pour la saison prochaine, les joueurs sont apparus complètement amorphes sur le terrain, comme s’ils n’avaient pas envie d’en découdre. Il avait prévu de ne plus prendre la parole d’ici la fin de saison, lassé de s’être mis trop en avant déjà, mais la mauvaise prestation des Marseillais a contraint Medhi Benatia à s’indigner face à un tel match. Il n’est pas le seul à ne pas avoir aimé. Suspendu au Moustoir, Facundo Medina a ciblé, sans les nommer, certains éléments du vestiaire.

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Un vestiaire qu’Habib Beye ne tiendrait déjà plus, lui qui arrivé il y a seulement deux mois. Ses méthodes de management, son discours et même ses consignes tactiques ne seraient pas du goût de l’ensemble de son groupe. «Je n’ai pas pris en compte tout ça (les commentaires, ndlr), je n’étais pas connecté à tout ce qui s’est dit. Il faut savoir l’accepter, on a travaillé sur notre performance de dimanche», assure le technicien, visiblement assez tendu en conférence de presse, à deux jours de jouer contre Nice (dimanche, 20h45) dans un Vélodrome qui promet une réception franchement houleuse aux joueurs.

«Cette fois, je vous donne le minimum, en espérant qu’il y ait le maximum»

D’habitude loquace, parfois trop professoral selon certains observateurs, il a cette fois pris la tangente. «Je montre par rapport au contexte. Quand je parle, je parle trop. Quand je décris, je décris trop. Cette fois, je vous donne le minimum, en espérant qu’il y ait le maximum (sur le terrain, ndlr). Quand on s’exprime, ça devient un problème. Je vous dis le minimum en vous respectant.» Le match de Nice apparaît comme la ligne d’arrivée d’une semaine sous le signe d’une certaine tension. Cet OM de Beye sera attendu au tournant pour redresser les résultats contre une équipe en confiance, malgré sa saison très difficile, avec une qualification pour la finale de la Coupe de France.

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«Il y a plein de choses qui ont été remises en cause par l’analyse du match. On aura un plan de jeu pour le match face à Nice qui sera clair sur ce qu’on veut faire soit gagner. On ne va pas changer après chaque match. Il faut garder des fondamentaux car ce n’était pas assez contre Lorient, il faudra faire plus dimanche». Il va devoir imposer ses choix, quitte à changer des hommes qui l’ont déjà trop déçu. «On remobilise tout le monde mais les choix seront effectués en fonction de la performance. On fera les choix qu’il faut pour être plus performant que contre Lorient.» Ça a le mérite d’être clair mais il faut désormais des effets sur le terrain. Cet effectif en a-t-il les moyens et l’envie ?