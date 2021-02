OM - PSG : Neymar sur le banc au coup d'envoi

La suite après cette publicité

Victime d'une gastro-entérite, Neymar n'était pas certain d'être du voyage pour le Classique OM-PSG qui va se jouer dans quelques minutes, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Mais le Brésilien a fait le voyage avec ses coéquipiers, et sera sur la feuille de match. En revanche, le numéro 10 ne débutera pas la rencontre, comme l'a expliqué Mauricio Pochettino.

«Il n'a pas pu s'entraîner hier mais Neymar a fait un grand effort pour être ici. Il ne pourra pas débuter la partie mais il est dans le groupe. Et bien évidemment, si c'est possible, il pourra jouer quelques minutes», a lâché le coach argentin au micro de Canal + et Téléfoot La Chaîne, qui diffusent la rencontre.