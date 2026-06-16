Coupe du Monde 2026, Brésil : la raison qui pousse Carlo Ancelotti à snober Endrick est connue

Dimanche soir, le Brésil n’a pas vraiment réussi son entrée dans cette Coupe du Monde 2026. La Seleção attend désespérément sa sixième étoile mondiale et compte sur l’entraîneur à succès, Carlo Ancelotti, pour réaliser son rêve. Un objectif pas simple, d’autant que la Canarinha a vu plusieurs de ses stars déclarer forfait (Eder Militão, Rodrygo, Estevão) avant le coup d’envoi de la compétition. Tout ça sans oublier les espoirs fondés sur la dernière samba d’un Neymar âgé de 34 ans et arrivé aux États-Unis déjà blessé.

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«Si j’avais pu, je serais entré»

La réalité du niveau actuel de la Seleção a d’ailleurs sauté aux yeux dès le premier match face au Maroc. Face à des Lions de l’Atlas très mobiles, inspirés et techniques, les Auriverdes ont paru dépassés, lents et ont commis un grand nombre d’erreurs techniques. Le Brésil a tout de même réussi à arracher le point du match nul (1-1) grâce à un exploit de Vinicius Junior, mais à l’issue du match, la sixième étoile semble s’être davantage éloignée. Et la lune de miel entre Ancelotti et les amoureux de la Canarinha a connu un premier accroc. Outre le résultat décevant, beaucoup n’ont pas compris le choix de l’Italien de ne pas faire entrer Endrick.

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Titularisé à la surprise générale, Igor Thiago a rendu une piètre copie indigne d’une Coupe du Monde après une heure de jeu, avant d’être remplacé par Luiz Henrique. Une interrogation partagée par le principal intéressé. Les caméras de TV Globo ont d’ailleurs filmé l’échange sur le banc de touche entre Neymar et Endrick au moment où l’attaquant appartenant au Real Madrid s’est rendu compte qu’Ancelotti avait fait ses cinq changements. « Franchement, si j’avais pu, je serais entré », a déclaré l’ancien Lyonnais à son aîné. Sans surprise, la question a été posée à Ancelotti lors de la conférence de presse d’après-match, mais l’Italien a rapidement botté en touche.

Endrick ne respecte pas les consignes

« Je ne vais pas commenter les joueurs individuels. Je suis là pour parler de l’équipe ». Endrick sera-t-il de la partie le samedi 20 juin prochain face à Haïti ? Nul ne le sait encore, mais UOL croit avoir trouvé la raison pour laquelle Ancelotti a snobé le jeune attaquant de 19 ans. Et c’est un souci de respect des consignes tactiques. Ancelotti et son staff ne voient pas ça comme un problème insurmontable et estiment qu’il s’agit d’une étape naturelle dans l’évolution d’un joueur très jeune. Toujours est-il qu’Endrick peine à mettre en place les demandes de son sélectionneur.

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« Ancelotti attend de l’attaquant le plus avancé qu’il exerce un marquage et une pression intense sur la sortie de balle adverse. Bien qu’il en soit capable, Endrick a pour particularité de revenir assez souvent chercher le ballon dans des positions plus reculées. C’est pourquoi il se retrouve souvent hors de position pour exercer cette pression sans le ballon. (…) Les personnes qui ont suivi le quotidien d’Endrick au sein de la sélection brésilienne rapportent que l’attaquant, bien qu’il fasse preuve d’un grand talent à l’entraînement, a pour caractéristique très marquée l’improvisation et la prise de ses propres décisions, ce qui est également attribué à sa jeunesse. Lorsqu’il reçoit des consignes et des corrections pendant les entraînements, il ne les assimile pas toujours et ne les met pas toujours en pratique rapidement », écrit le média brésilien. Endrick sait à quoi s’en tenir s’il veut briller aux États-Unis…