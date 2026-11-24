Présent en conférence de presse à la veille du choc face à l’AS Roma en Ligue des Champions, Achraf Hakimi a été interrogé sur la situation autour du Maroc et du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Alors que la Fédération Royale Marocaine de Football a officiellement signalé un prétendu incident auprès de l’instance, le latéral du PSG a préféré afficher une certaine sérénité face à ce dossier particulièrement sensible.

La suite après cette publicité

« C’est une journée tranquille. Je vais rentrer chez moi me préparer mentalement et physiquement. Quelqu’un va annoncer la décision. Puis je vais dormir. Je sais que ce n’est pas facile comme décision. On a vu ce qui s’est passé sur le terrain. Au football, tu ne peux pas sortir du terrain. Je sens que j’ai fait mon travail. On a mis le Maroc le plus haut possible. Pour les supporters, on doit rester fiers de ce qu’on a fait et de l’image qu’on a donnée. On doit être prêts pour la prochaine CAN, peu importe la décision», a répondu l’international marocain. Une déclaration pleine de détachement, alors que le TAS doit rendre son verdict dans le litige opposant le Maroc au Sénégal après la finale de la CAN 2025.