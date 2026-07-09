Coupe du Monde 2026 : la sensation franco-égyptienne Haissem Hassan affole déjà le mercato

La Coupe du Monde est, pour beaucoup de joueurs, l’opportunité de se montrer aux yeux de la planète. C’est particulièrement vrai pour des joueurs qui peuvent parfois être en difficulté dans leur club, ou pour des joueurs qui évoluent dans des championnats peu médiatisés. Nombreux sont ceux qui, avec quelques bonnes prestations dans un Mondial, sont récompensés avec un transfert dans un club/championnat d’un standing supérieur à celui dans lequel ils évoluaient au coup d’envoi du tournoi.

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Avec sa grosse prestation contre l’Argentine - qui lui vaut d’être dans notre équipe type des huitièmes de cette Coupe du Monde 2026 - Haissem Hassan a lui aussi tapé dans l’œil de beaucoup de fans et d’observateurs. L’ailier droit égyptien - né et formé en France - sort pourtant d’une saison plutôt moyenne… Il a ainsi été relégué en deuxième division espagnole avec Oviedo, et a terminé la saison avec 3 passes décisives et aucun but en 37 rencontres de Liga (dont 20 titularisations). S’il a aussi marqué les esprits avec quelques percées dans les défenses comme il a aussi pu le faire contre l’Albiceleste, sa saison aura été marquée par une certaine irrégularité.

Déjà des offres !

Formé à Châteauroux et parti à Villarreal pour conclure sa formation, il avait surtout brillé lors de prêts à Mirandés et à Gijon en deuxième division ces dernières années, avant qu’Oviedo ne l’achète pour 1,5 million d’euros à l’été 2024. Ce qui est sûr, c’est que les Carbayones vont faire une belle plus-value, et la Cadena COPE indique que des clubs sont déjà venus aux nouvelles, et que plusieurs offres sont même déjà arrivées sur le bureau de la direction.

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Le Celtic et plusieurs clubs anglais seraient ainsi intéressés par son profil selon divers médias britanniques, avec une première offre écossaise qui aurait d’ailleurs été refusée. La direction d’Oviedo exige aux clubs qui le convoitent le paiement de sa clause libératoire de 12 millions d’euros, surtout que Villarreal devrait toucher une partie du transfert, avec 40% d’une plus-value qui terminerait dans les caisses de son premier club espagnol. La Voz de Asturias indique de son côté que le joueur souhaite bien partir. Avis aux intéressés…