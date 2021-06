EdF : Didier Deschamps évoque son trio Mbappé-Benzema-Griezmann

La suite après cette publicité

Avec le grand retour de Karim Benzema (33 ans) en équipe de France, les Bleus possèdent probablement la meilleure attaque d'Europe, du moins sur le papier. Et si la troupe de Didier Deschamps avait déjà l'étiquette de favorite pour l'Euro 2020, la force et la profondeur de banc d'un point de vue offensif de cette nation ont de quoi faire rêver les supporters français. Avec notamment le trio principal de cette équipe en tête de gondole : Mbappé-Benzema-Griezmann. Alors que la première association de ses trois joueurs, mercredi contre le Pays de Galles (3-0) a donné des premiers éléments de réponse très positifs, Didier Deschamps a de nouveau évoqué la compatibilité des trois atouts offensifs majeurs des Bleus.

« Je ne veux pas parler que des trois... Mais de par leur talent, leurs qualités, leur intelligence, ça semblait compatible, même si Antoine l'a dit, tout n'est pas parfait. On peut toujours améliorer. Dans les déplacements, les occupations de certaines zones... Il ne faut pas qu'ils soient dans les mêmes zones au même moment. On le voit aussi aux entraînements. Après il faut le faire en match, c'est encore mieux. Ça demande de la répétition, on n'a pas beaucoup de temps. Après, avec des joueurs de ce niveau et de cette intelligence là, plus de chances que ça fonctionne », a confié le sélectionneur de l'équipe de France au micro de Téléfoot ce dimanche.