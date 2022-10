Liga : le Rayo Vallecano inflige une manita à Cadix

Dixième avant la rencontre, le Rayo Vallecano accueillait Cadix, avant-dernier du classement, pour le match d'ouverture de la 11e journée de Liga. Profitant d'une double supériorité numérique en seconde période, les Madrilènes ne faisaient qu'une bouchée de la formation andalouse (5-1). Cadix était réduit à 10 après le rouge direct de Carcelen (42e), qui provoquait un penalty transformé par Palazon (44e), avant de voir le Rayo faire le break grâce à A. Garcia (45+1e), qui ne célébrait pas face à son ancien club.

En seconde période, l'autre Sous-marin jaune de la péninsule ibérique écopait d'une deuxième expulsion, après deux jaunes adressés à Alcaraz (61e). Le club de Vallecas déroulait ensuite par l'intermédiaire du Français Lejeune, auteur d'un doublé (63e, 89e) et Camello (79e). Deux petits points noirs pour les locaux : le but contre-son camp de Balliu (82e) et le rouge de l'autre tricolore Nteka (87e). Au classement, le Rayo reste 10e mais revient provisoirement à 3 points des premières places européennes, Cadix ne bougera pas de sa 19e place à l'issue de ce week-end.