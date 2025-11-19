Le message de Cristiano Ronaldo pour Donald Trump

Présent à la Maison-Blanche avec la délégation de l’Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo a pu rencontrer le président américain, Donald Trump. Depuis, la Maison-Blanche ne s’est pas privée de communiquer sur cette rencontre, qualifiant les deux hommes de GOAT. Ce soir, c’est au tour de CR7 d’envoyer un message à l’homme dirigeant la première puissance mondiale.

La suite après cette publicité

«Merci, Monsieur le Président, pour votre invitation et pour l’accueil chaleureux que vous et la Première Dame avez réservé à ma future épouse, Georgina, et moi-même. Chacun d’entre nous a quelque chose d’important à offrir, et je suis prêt à faire ma part pour inspirer les nouvelles générations à bâtir un avenir fondé sur le courage, la responsabilité et une paix durable», a-t-il posté sur son compte Instagram.