L’OL officialise l’arrivée de Mohamed Ouédraogo

L’Olympique Lyonnais poursuit son mercato estival. Après avoir officialisé les arrivées de Bidstrup et Duranville, le club rhodanien a annoncé, ce vendredi, l’arrivée de Mohamed Ouédraogo. Le Burkinabé arrive d’Autriche et évolue au poste de piston/latéral gauche.

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- Mission : renforcer l’effectif 💪

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- ⁠Déjà disponible dans ton stade préféré 🏟️ pic.twitter.com/cKlhHi3jKR — Olympique Lyonnais (@OL) July 3, 2026

Lancé en professionnel à Altach en 2024, Mohamed Ouédraogo, recruté pour 2,8 millions d’euros, sort de la saison la plus aboutie de sa jeune carrière avec 35 rencontres disputées lors du dernier exercice. Il viendra renforcer le côté gauche de la défense lyonnaise.