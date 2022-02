La comparaison osée de Neymar sur Verratti et le duo Xavi-Iniesta

La suite après cette publicité

Est-il encore nécessaire de vous le présenter ? Marco Verratti est un génie du ballon rond, un virtuose du football, le genre de joueur qui nous fait nous lever de nos chaises, pousser des petits cris, ou des plus gros, sur des gestes techniques improbables, des conservations de balle implacables, des passes magistrales et une personnalité remarquable sur le terrain. Ce mardi soir face au Real Madrid, le Petit Hibou a encore brillé dans la nuit parisienne, lui valant certaines des comparaisons les plus élogieuses pour un milieu de terrain.

🗣️ Neymar: "I knew Verratti was an excellent player, but I didn't realise he was so spectacular. A genius. He's one of the best midfielders I've played with, along with Xavi Hernández and Iniesta."#UCL pic.twitter.com/6M8Zcrd4n5 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 15, 2022

En effet cette prestation de haut vol, n'est passée inaperçue pour personne, sauf pour les Anglais qui préféraient voir un Manchester United vs Brighton. Cela n'a en tout cas pas échappé à son coéquipier Neymar, qui signait son retour sur les terrains d'une passe décisive, et qui est revenu pour l'UEFA sur le match de son partenaire, et sur son niveau en général : «je savais que Verratti était un excellent joueur, mais je n’avais pas réalisé qu’il était si spectaculaire. Un génie. C’est l’un des meilleurs milieux de terrain avec qui j’ai joué, avec Xavi et Iniesta»