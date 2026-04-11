Liga
Le groupe du Barça avec un grand retour face à l’Espanyol
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@Maxppp
Après quasiment deux mois d’absence, Frenkie de Jong est de retour. Touché aux ischios-jambiers fin février, le milieu de terrain néerlandais est bien présent dans le groupe du Barça pour le derby face à l’Espanyol ce samedi soir (18h30).
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Annoncé incertain, Lamine Yamal est également convoqué. En cas de victoire, le Barça laisserait le Real Madrid à 9 points derrière. Il n’est pas non plus impossible qu’Hansi Flick fasse tourner pour cette rencontre, alors que le Barça affrontera l’Atlético de Madrid mardi soir en quart de finale retour de Ligue des Champions (défaite 0-2 à Barcelone, à l’aller).
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