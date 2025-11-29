PSG : le cas Lucas Hernandez commence à agacer Luis Enrique

La rechute au genou de Nuno Mendes n’est pas une bonne nouvelle pour le PSG. Le Portugais sera absent ce soir contre Monaco et le staff médical va devoir se montrer prudent avec lui. Sa sortie dès la pause contre Tottenham a au moins permis à Lucas Hernandez d’engranger du temps de jeu. Sauf que le champion du monde n’a même pas terminé le match. Auteur d’un coup de coude incompréhensible dans le temps additionnel sur Xavi Simons, il a logiquement été expulsé. Il devrait être titulaire aujourd’hui à Monaco (17h), mais oblige Luis Enrique à trouver une nouvelle solution pour le prochain match de Ligue des Champions, si Nuno Mendes n’est pas encore remis.

«Personne n’aime ça, ce n’est pas la première fois et c’est bizarre parce que ce n’est pas normal. Il faut parler de ça. Il n’y a pas d’intention. Je le connais très bien mais il faut savoir se contrôler», avait réagi l’Asturien sitôt après la rencontre. Le coach faisait référence à l’expulsion du défenseur en quart de finale de Coupe du Monde des clubs face au Bayern Munich, son ancienne équipe. C’était pour les mêmes raisons, un coup de coup de coude sur Raphaël Guerreiro durant le temps additionnel. Avant cet été, le Français n’avait écopé que d’un seul carton rouge durant sa carrière, et il remonte à la saison 2017/2018 avec l’Atlético. Il y a de quoi s’interroger.

Luis Enrique n’a pas aimé

Luis Enrique a d’ailleurs eu une nouvelle déclaration à ce propos hier en conférence de presse. «C’est la beauté du foot, tu peux avoir de l’expérience mais ce sont des actions à gérer en moins d’une seconde. J’ai parlé avec Lucas Hernandez, il est important dans l’équipe, il a de l’expérience et tous les joueurs l’aiment dans l’équipe. Il doit changer ça mais il le sait» a-t-il averti. Le staff technique est étonné de voir ces réactions du joueur de 29 ans. Celui-ci a beau avoir à peu près tout connu dans sa carrière, il est encore coupable de coups de sang. Ces gestes sont d’autant plus répréhensibles aujourd’hui avec l’introduction de la VAR.

D’après Le Parisien, Luis Enrique en a après l’ancien Bavarois. Il n’est pas content de voir ce manque de discipline et se questionne sur sa fiabilité. «On doit l’aider à prendre conscience de l’erreur qu’il a commise», indique une source au média. Hernandez a certes toujours été considéré comme un joueur rugueux sur le terrain et agressif, mais dans le bon sens du terme, pas un élément dangereux pour autrui capable de se faire expulser pour un mauvais réflexe. Avec la blessure de Nuno Mendes, il a là l’occasion de se racheter et de montrer que le PSG peut compter sur lui, qui est sous contrat jusqu’en 2028 et dont on dit qu’il n’est pas toujours satisfait de sa situation de remplaçant.