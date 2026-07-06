Filipe Luis est nommé nouveau coach de l’AS Monaco

L’Olympique de Marseille n’a pas été la seule grosse déception de la saison 2025/2026 de Ligue 1. Habituée à squatter le podium depuis cinq ans (4 fois entre 2021 et 2025), l’AS Monaco a bouclé cet exercice à une piètre septième place. Heureusement pour lui, le club du Rocher va quand même pouvoir participer à une compétition européenne, la Ligue Conférence, grâce à la victoire du RC Lens en finale de la Coupe de France contre Nice.

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Cependant, le bilan n’est évidemment pas bon aux yeux des patrons asémistes. Et comme souvent en principauté, c’est l’entraîneur qui trinque en premier. Adi Hütter avait réussi à rester deux ans en place avant d’être renvoyé en octobre 2025. Successeur de l’Autrichien, Sébastien Pocognoli (38 ans) débarquait sur le Rocher avec l’étiquette d’un jeune coach prometteur auréolé d’un titre de champion de Belgique 2025 acquis avec l’Union Saint-Gilloise.

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Monaco mise encore sur un jeune coach

Malheureusement pour le Belge, avec une moyenne de 1,5 point par match, il a bouclé cette saison en faisant pire que son prédécesseur. Sur la sellette, Pocognoli a fini par être licencié. Pour le remplacer, l’ASM s’est tournée vers un autre entraîneur dont la cote grimpe en flèche : Filipe Luis. « L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Filipe Luís au poste d’entraîneur, marquant le début d’un nouveau cycle. Le technicien brésilien de 40 ans s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec le Club de la Principauté », peut-on lire dans le communiqué publié par l’ASM.

Filipe Luís, nouvel entraîneur de l’AS Monaco 🇲🇨



L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Filipe Luís au poste d’entraîneur, marquant le début d’un nouveau cycle.



Le technicien brésilien de 40 ans s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec le Club de la Principauté. — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 6, 2026

À 40 ans, l’ancien latéral s’est fait un nom sur les bancs de touche après son passage très remarqué à Flamengo. Avec la formation carioca, le Brésilien avait tout raflé : la Coupe du Brésil (2024), la Supercoupe du Brésil (2025), le championnat carioca (2025), la Copa Libertadores (2025) et la Série A brésilienne (2025). Il avait également disputé la finale de la Coupe Intercontinentale, perdue aux tirs au but face au PSG. Viré à la surprise générale en mars dernier, Filipe Luis avait été annoncé dans le viseur de BlueCo. Finalement, il n’ira pas à Strasbourg, mais il découvrira bien la Ligue 1 avec Monaco.