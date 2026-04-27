Alors que le Real Madrid n’a plus rien à jouer et reste à onze points du FC Barcelone, à cinq journées de la fin du Championnat, l’avenir d’Alvaro Arbeloa est déjà plus qu’incertain. Depuis plusieurs semaines, de nouveaux noms sont cités pour prendre la suite de l’intérimaire merengue, à l’instar de Cesc Fabregas, Jurgen Klopp ou encore Didier Deschamps.

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Et dans l’émission El Partidazo de Cope, la radio espagnole assure que le Real Madrid a contacté Lionel Scaloni pour prendre la suite sur son banc. L’actuel entraîneur de la sélection argentine et champion du monde en titre ne sera donc disponible qu’après le Mondial 2026, mais Florentino Pérez examinerait cette piste avec attention pour l’avenir du banc merengue.