OL, dossier Depay : la déclaration sans équivoque de Gérard Houllier

Memphis Depay finira-t-il la saison à Lyon ? Rien n’est moins sûr. Après les rée nets déclarations du principal intéressé, c’est au tour du dirigeant de l’OL, Gérard Houllier, de clairement laisser entendre qu’un départ du Batave est un scénario plus que jamais d’actualité.

« C’est le foot hein, on verra bien. On va tout faire pour le garder, mais il est très possible que... Si ses performances sont comme elles étaient avant sa blessure, il est probable que d’autres clubs vont venir. Je crois que l’entraîneur du Barça l’apprécie beaucoup. Il est très content d’être à Lyon. Abidal était à Lyon, il est parti au Barça », a-t-il déclaré à la chaîne Téléfoot.