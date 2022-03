Olivier Giroud s'enflamme pour les internationaux français de l'AC Milan

La suite après cette publicité

L'été dernier, Olivier Giroud quittait la Premier League après neuf saisons à Londres sous les maillots d'Arsenal et Chelsea. Le champion du monde 2018 avait alors rejoint l'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic. Quelques mois plus tard, le club milanais est leader de Serie A et Giroud est l'un des artisans de ce bon classement, inscrivant des buts décisifs face à l'Inter, Naples et l'AS Rome. Pour L'Equipe, il admettait : «j'ai toujours eu cette chance de toujours faire les bons choix. Indéniablement, l'AC Milan fait partie des meilleures décisions.»

En Lombardie, l'ancien Gunner a retrouvé plusieurs compatriotes, comme Mike Maignan, Théo Hernandez ou encore Pierre Kalulu. Si ce dernier n'est pas (encore ?) sélectionné en Equipe de France, les deux autres sont bien présents à Clairefontaine pour le rassemblement en marge des matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. «Ça prouve que le grand Milan est de retour ! Maintenant, il faut ponctuer cette saison par un titre. Mais c'est vrai que c'est un joli clin d'oeil et une belle récompense d'avoir trois Milanais en équipe de France », ajoutait l'attaquant aux 46 buts en sélection.