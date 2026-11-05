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Portugal : Jorge Jesus sort du silence après l’annonce de Cristiano Ronaldo

Par Matthieu Margueritte
1 min.

L’annonce de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo (41 ans) a déclenché une énorme vague de réactions. Mais après les mots du désormais ex-capitaine de la Seleção, tout un pays attendait la réaction de l’homme qui a provoqué l’ire de CR7 au mois de septembre et sa décision de faire ses adieux à la sélection : Jorge Jesus. Interrogé par Canal 11, le sélectionneur lusitanien a tenu à rendre hommage à son numéro 7.

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Canal 11
Em exclusivo ao Canal 11, a reação de Jorge Jesus ao adeus de Cristiano Ronaldo à Seleção Nacional:

"O Cris é uma referência mundial, de Portugal, da Seleção. (...) Tenho de aceitar a decisão dele, mas vai estar sempre no coração dos portugueses."

#Canal11 #FutebolEmPortuguês
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« Cris est une figure emblématique au niveau mondial, au Portugal et au sein de l’équipe nationale. C’est un joueur qui a beaucoup donné à la sélection au cours de ces dernières années. C’est un symbole pour la jeunesse portugaise. La plupart de ses fans sont jeunes. J’ai eu l’opportunité de le côtoyer pendant un an à Al-Nassr. Il sera toujours une référence de notre sélection, de notre peuple, de notre histoire, de la sélection. J’ai fait installer une grande photo de lui dans l’auditorium pour tous les jeunes et les collègues qui s’y rendent chaque jour. Tout ça, c’est sa décision. On a eu l’occasion d’en parler avant la première convocation. Je lui ai demandé de continuer avec moi, mais je dois accepter sa décision. Il sera toujours dans le coeur des Portugais, de la sélection. Il n’y a pas à tourner autour du pot, il sera toujours une référence pour le football portugais », a-t-il confié.

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