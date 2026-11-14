Portugal : l’hommage XXL pour Cristiano Ronaldo

Le Portugal a rendu un hommage particulier à Cristiano Ronaldo avant le coup d’envoi de son match face au Danemark, ce samedi à Braga. Comme annoncé, les onze titulaires ont fait leur entrée sur la pelouse avec un maillot spécial floqué du numéro 7, désormais doté d’un graphisme distinctif pour ne plus être confondu avec celui de la légende portugaise. C’est Carlos Forbs, remplaçant au coup d’envoi, qui a hérité de ce numéro pour cette rencontre. À la fin de l’hymne national, une immense banderole « Obrigado capitao » (« Merci capitaine ») a également été déployée dans les tribunes.

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L’hommage s’est poursuivi à la septième minute, avec l’apparition de la silhouette de CR7 sur l’écran géant, accompagnée de la mention « POR7UGAL ». Une séquence qui a suscité des réactions contrastées dans le stade, entre applaudissements et sifflets à l’égard de l’attaquant de 41 ans. La semaine dernière, Cristiano Ronaldo avait annoncé la fin de sa carrière internationale, après 234 sélections et 146 buts avec le Portugal. Une page s’est ainsi tournée à Braga, où une partie du public a tout de même entonné son célèbre nom pendant une trentaine de secondes.