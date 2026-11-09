Les U17 de l’OL ont vécu des scènes choquantes et violentes à Grenoble

Hier, les U17 nationaux de l’Olympique Lyonnais ont vécu un véritable cauchemar à Grenoble. Battus à la régulière et dans une ambiance bon esprit par le GF38 (0-1), les joueurs de Florent Balmont et Pierre Chavrondier ont vu la situation dégénérer après la rencontre à cause de provocations incessantes de jeunes spectateurs, selon une information relayée par Le Progrès. Insulté pendant tout le match, un joueur de l’OL est allé demander des comptes aux personnes concernées. S’en est suivie une bagarre durant laquelle le Lyonnais a reçu « un ou plusieurs » coups à la tête. Et ce n’est pas tout, si l’on en croit le quotidien régional.

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« Les agresseurs l’ont surtout menacé de mort, ainsi que d’autres joueurs et membres du staff, avec des armes blanches que certaines sources ont identifiées comme des machettes, quand d’autres font état de morceaux de bois. Surtout, l’un des fauteurs de troubles a sorti une arme de poing. Ce pistolet était-il factice ou vrai ? Difficile à dire dans le feu de l’action, mais la menace de tirer a été clairement entendue par tous les présents », écrit le journal. Pour se protéger, certains joueurs lyonnais se sont réfugiés dans des minibus, tandis qu’une autre partie de l’équipe a été mise à l’abri dans des vestiaires fermés à clé. À noter que l’Association GF38 a ensuite publié un communiqué pour se désolidariser des événements et apporter son soutien à l’OL.