Droits TV : le flou autour du 9e match place beIN Sports et la LFP dans une impasse

Les tensions entre beIN Sports et la LFP autour du neuvième match de Ligue 1 atteignent un nouveau point critique. Alors que la chaîne ne souhaite plus diffuser l’affiche du samedi après-midi, qu’elle estime trop contraignante en raison des restrictions de diffusion, les clubs devront trancher le 16 décembre. Selon L’Équipe, le contrat censé laisser la possibilité à LFP Media de récupérer ce match s’avère bien plus flou que prévu. Résultat : difficile d’obliger beIN Sports à poursuivre la diffusion, d’autant que la chaîne ne règle déjà plus l’intégralité des sommes dues, seuls 14 des 18 millions attendus ont été versés lors des dernières échéances. Un litige financier qui sera d’ailleurs examiné le 8 décembre par le tribunal des affaires économiques de Paris.

Dans ce contexte, Nicolas de Tavernost présentera aux clubs les scénarios possibles pour la saison prochaine : conserver 8 matches sur 9 sur Ligue 1+, ou récupérer l’intégralité du championnat pour accélérer le développement de la plateforme. Une inquiétude demeure toutefois : sans beIN Sports, les recettes déjà fragiles pourraient encore s’effriter. Une solution alternative n’est pas totalement exclue, puisque des discussions informelles existent toujours avec Amazon Prime Video, intéressé par cette affiche avant que beIN ne l’obtienne. La décision du 16 décembre pourrait donc redessiner le paysage audiovisuel de la Ligue 1.