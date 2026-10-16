Barça : Hansi Flick galère pour gérer le temps de jeu de Lamine Yamal

Le FC Barcelone s’apprête à vivre une semaine particulièrement intense. Avec trois chocs au programme face au Betis, au Paris Saint-Germain et au Real Madrid en l’espace de huit jours, Hansi Flick va devoir trouver le bon équilibre pour maintenir son équipe au meilleur niveau. Mais pas question pour l’entraîneur allemand de sacrifier une rencontre au profit d’une autre. Présent en conférence de presse, le technicien blaugrana a insisté sur l’importance du prochain rendez-vous en Liga. « Le plus important, c’est de gagner ce week-end. On sait qu’on joue le Betis, qui est en pleine confiance. Ils ont gagné tous leurs matches à domicile, ont de bons résultats en Ligue des Champions et sont bien placés en Liga », a-t-il expliqué. Un calendrier particulièrement chargé qui pose forcément la question de la gestion des organismes, notamment celui de Lamine Yamal.

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Interrogé sur le temps de jeu de son prodige espagnol, Hansi Flick a reconnu se retrouver face à un véritable dilemme. « Pour Lamine Yamal et la gestion de son temps de jeu, ce n’est pas facile de répondre, car on parle de Lamine Yamal. C’est un joueur spécial. On doit faire attention à son temps de jeu », a-t-il confié, conscient de la nécessité de préserver son jeune ailier. Mais l’entraîneur barcelonais refuse également de freiner un joueur actuellement en pleine confiance. « Le plus important pour lui, c’est d’être sur le terrain et de prendre du plaisir. Et c’est le cas en ce moment, donc je n’ai pas envie de casser sa dynamique. Mais je sais aussi qu’il faut gérer son temps de jeu. » Entre la nécessité de préserver sa pépite et celle de conserver son influence offensive, Flick devra donc faire des choix délicats à l’approche de cette série de rencontres décisives.