LdC (F) : le PSG s’incline encore face au Real Madrid

Deuxième revers de suite pour le PSG féminin en Ligue des Champions. Une semaine après la défaite humiliante face à Wolfsburg (4-0), les Franciliennes ont subi la loi du Real Madrid à domicile (1-2). Parisienne de naissance, Naomie Feller avait ouvert le score en coupant un centre de Yasmim au premier poteau (29e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Real Madrid 6 2 +5 2 0 0 8 3 16 PSG 0 2 -5 0 0 2 1 6

L’ex-Rémoise de 23 ans était d’ailleurs encore impliquée sur le second but après avoir déposé De Almeida sur le côté. Redondo rodait dans la surface pour inscrire le but du 2-0. La réduction de l’écart parisienne est finalement venue d’Ajibade sur un centre déposé de Karchaoui, mais elle s’est révélée insuffisante. Le Real Madrid compte 2 victoires en autant rencontres. Effet inverse pour le PSG qui n’a toujours pas pris le moindre point.