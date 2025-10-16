LdC (F) : le PSG s’incline encore face au Real Madrid
Deuxième revers de suite pour le PSG féminin en Ligue des Champions. Une semaine après la défaite humiliante face à Wolfsburg (4-0), les Franciliennes ont subi la loi du Real Madrid à domicile (1-2). Parisienne de naissance, Naomie Feller avait ouvert le score en coupant un centre de Yasmim au premier poteau (29e).
L’ex-Rémoise de 23 ans était d’ailleurs encore impliquée sur le second but après avoir déposé De Almeida sur le côté. Redondo rodait dans la surface pour inscrire le but du 2-0. La réduction de l’écart parisienne est finalement venue d’Ajibade sur un centre déposé de Karchaoui, mais elle s’est révélée insuffisante. Le Real Madrid compte 2 victoires en autant rencontres. Effet inverse pour le PSG qui n’a toujours pas pris le moindre point.
