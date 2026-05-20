Chelsea va porter plainte contre Man City pour Maresca

Le chapitre est loin d’être terminé. Depuis quelques jours, Pep Guardiola est annoncé sur le départ de Manchester City. Et pour lui succéder, un certain Enzo Maresca pourrait pointer le bout de son nez. Seulement, l’ancien coach de Chelsea, qui pourrait arriver chez les Skyblues, serait déjà au cœur de différents conflits. Selon The Daily Mail, les dirigeants de la capitale exigeraient une compensation financière et envisageraient aussi une action en justice auprès de la Premier League, car ils reprocherait au coach d’avoir discuté avec City alors qu’il était encore sous contrat avec les Blues. Ce mercredi, de nouvelles révélations apparaissent notamment dans la presse anglaise.

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D’après The Telegraph, les Londoniens devraient réclamer des dommages et intérêts aux dirigeants de Guardiola, tout en menaçant de révéler les conditions du départ de Maresca de Stamford Bridge et les événements qui ont précédé celui-ci. Aucun des deux clubs n’a commenté la situation, mais Chelsea devrait bien déposer une plainte auprès de la ligue, qui serait alors tenue d’enquêter conformément à son règlement. La procédure judiciaire engagée par Chelsea à ce sujet se déroulera que lorsque Maresca sera nommé coach de City. Or, cette annonce pourrait prendre un certain temps compte tenu de l’importance du départ de Guardiola. Affaire à suivre…