Ligue Europa : l’OL dévoile ses grandes ambitions après ses derniers fiascos en Coupe d’Europe

Quatrième de Ligue 1 à seulement deux petits points de la tête, l’Olympique Lyonnais n’a pas eu de retard à l’allumage en championnat. Ambitieux, le club rhodanien a toutefois déjà connu une belle désillusion avec ce fameux barrage de Ligue des Champions perdu contre Fenerbahçe fin août (1-1/2-1). De nouveau privée de Coupe aux Grandes Oreilles, l’équipe de Paulo Fonseca va retrouver la Ligue Europa. Une compétition où les Lyonnais ont su briller pour mieux échouer au moment où ils étaient vus comme des prétendants à la victoire. L’an dernier, les Gones avaient été vainqueurs de la Phase de Ligue avant d’échouer en huitième de finale contre le Celta de Vigo dans l’anonymat général (1-1/2-0).

La suite après cette publicité

La saison précédente, l’OL avait obtenu un nul 2-2 contre Manchester United et avait su renverser un 2-0 au retour en 4-2 malgré une infériorité numérique pour au final s’incliner 5-3. L’Olympique Lyonnais retrouve ce mercredi soir la Ligue Europa avec un déplacement à Anderlecht et l’objectif sera une nouvelle fois de jouer les premiers rôles comme l’a assuré Clinton Mata : «c’est une compétition importante et c’est l’un de nos objectifs. Le plus important, c’est d’entamer ce match avec le plus de sérieux comme depuis le début de la saison. Après, c’est de pouvoir obtenir la victoire. C’est un match qui doit nous aider à bien commencer la compétition.» L’international angolais qui a joué au FC Bruges est d’ailleurs confiant pour la campagne de son équipe.

La suite après cette publicité

Une équipe plus complète

«On est ambitieux et il faut se dire que ce qu’il s’est passé les saisons passées, c’est oublié. Avec des si on peut refaire le monde. On veut se reconcentrer sur le présent. On sait que cette année, on est très bien armé pour entamer cette compétition et pourquoi pas aller jusqu’au bout. Je pense que tous les matches qu’on dispute nous aident pour grandir, progresser et apprendre. Je pense qu’on a beaucoup plus d’expérience qu’il y a deux ou un an. Nous sommes assez bien armés pour entamer cette compétition et faire quelque chose de grand», a-t-il annoncé en conférence de presse. Son coach Paulo Fonseca a lui décidé de se montrer un peu plus mesuré : «je suis un peu plus prudent sur nos ambitions dans la compétition. C’est difficile de programmer une victoire en Europa League quand on voit les autres équipes qui y sont cette année. Ce que nous voulons faire, le meilleur possible.»

Pour autant, le coach portugais est satisfait de son équipe qu’il juge mieux calibrée pour la compétition que la saison dernière : «comme j’ai dit, je pense que nous avons plus de solutions pour modifier l’équipe par rapport à l’an dernier. C’était difficile de changer, nous avons eu beaucoup de blessures et moins de solutions. Je suis optimiste et confiant pour jouer les deux compétitions à haut niveau avec les joueurs que nous avons. Nous avons pour chaque position plusieurs joueurs d’un niveau similaire. Pour moi c’est positif d’avoir cette possibilité que nous n’avons pas eue l’année dernière. Je crois en tous les joueurs. Comme je l’ai dit, je dois être réaliste. Dans la première phase, je pense que nous avons des matches plus difficiles que l’an dernier. C’est pas important pour moi de passer premier ou deuxième, pour moi le plus important, c’est de passer la première phase et après on verra.» Unis et confiants, les Lyonnais auront à cœur de vite joindre la parole aux actes ce mercredi contre les Mauves d’Anderlecht.