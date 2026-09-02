Monaco : Thiago Scuro se confie sur les échecs Ghedjemis et Lira

Présent en conférence de presse ce mercredi, le directeur sportif Thiago Scuro s’est expliqué sur le mercato monégasque. Et il a notamment évoqué certains échecs de l’été comme Ghedjemis et Lira. Des dossiers qui n’ont pas abouti en raison notamment de l’échec de la vente de Balogun qui n’a pas permis de réinvestir le montant du transfert.

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«Oui, c’est un point important. Nous étions nous aussi très déçus hier. La situation avec Erik Lira, nos relations avec Cruz Azul… Je tiens à les remercier sincèrement et j’apprécie la manière dont ils ont géré la situation. Le transfert était finalisé. Le joueur était prêt à voyager. Tout était en bonne voie. Mais l’accord stipulait que Balogun devait libérer la place de joueur étranger (hors UE) ; c’est pourquoi nous n’avons pas pu faire venir Erik Lira. C’était notre souhait. Devoir appeler le joueur et lui dire : « Désolé, nous n’avons pas pu le faire. » Humainement parlant, c’est une partie très difficile du métier, pendant le mercato. Pourrait-il nous rejoindre en janvier ? Cela dépend de plusieurs facteurs. Nous ne sommes pas en mesure de lui demander d’attendre. Mais il est certain que c’est un joueur qui a toute notre attention et notre respect.»