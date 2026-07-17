Cristian Romero répond sèchement aux critiques de Gary Neville

Après la qualification de l’Argentine pour la finale de la Coupe du monde aux dépens de l’Angleterre (2-1), Cristian Romero n’a pas épargné Gary Neville. Critiqué avant la demi-finale par l’ancien international anglais, qui avait qualifié avec Lisandro Martinez la charnière centrale argentine de « meilleure et pire du monde », le défenseur de Tottenham a répondu avec ironie.

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« La seule chose que j’espère, c’est que je ne serai pas aussi stupide quand je prendrai ma retraite », a lancé Romero au micro de DSports rapporte RMC Sport. « J’espère que je ne critiquerai aucun joueur. On fait de notre mieux pour notre sélection. » Son coéquipier Lisandro Martinez a lui aussi réagi : « On est habitué à ce que l’on parle de nous. On répond sur le terrain, c’est tout. » Les deux Argentins tenteront désormais de décrocher un deuxième titre mondial consécutif face à l’Espagne dimanche.