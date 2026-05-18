Premier League : Arsenal assure contre Burnley et se rapproche du titre !

Pour sa dernière sortie de la saison à l’Emirates Stadium, Arsenal (1er) accueillait ce lundi soir Burnley (19e) dans le cadre de la 37e journée de Premier League, avec l’ambition de faire un pas supplémentaire vers le titre. Mission accomplie pour les Gunners, auteurs d’un succès précieux face à des Clarets déjà condamnés à la relégation (1-0). Pour cette rencontre, Mikel Arteta avait procédé à trois changements par rapport au onze aligné contre West Ham une semaine plus tôt, titularisant notamment Mosquera, Ødegaard et Havertz.

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Malgré une possession du ballon largement en faveur des Londoniens (72% en première période), les Gunners sont tombés sur un bloc défensif très compact du côté de Burnley. Par des passes cachées, Martin Ødegaard a notamment tenté de trouver Havertz et Saka afin de déstabiliser les coéquipiers de Maxime Estève. En vain. Buteur face aux Hammers, Leandro Trossard trouvait lui le poteau droit de Max Weiss (15e), provoquant un premier réel frisson dans la défense adverse. Vingt minutes après, Bukayo Saka s’écroulait dans la surface après un contact avec Lucas Pires. Insuffisant au goût de Paul Tierney et des arbitres en charge de la VAR pour accorder un penalty. Alors comme souvent, Arsenal s’en est remis à son arme secrète : les corners. Sur un centre parfaitement distillé par Saka, Havertz s’élevait plus haut que tout le monde et catapultait le ballon au fond des filets pour faire rugir l’Emirates (37e, 1-0), inscrivant le 18e but des Gunners sur corner cette saison en championnat.

Arsenal y est presque

En seconde période, les Clarets se montraient davantage offensivement, profitant de certaines largesses dans le milieu d’Arsenal pour apporter du danger vers la surface londonienne. Mais les frappes d’Anthony (51e) et de Mejbri (57e) passaient nettement au-dessus du but de Raya. La rencontre a ensuite baissé en intensité et aurait même pu tourner à la catastrophe pour les Gunners. À la 67e minute, Havertz recevait un carton jaune à la suite d’un tacle très dangereux sur Lesley Ugochukwu.

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Une action finalement revisionnée dans le camion de la VAR, qui a décidé de ne pas changer la décision de Paul Tierney. Voyant son équipe accuser le coup physiquement, Arteta lançait notamment Gyökeres et Lewis-Skelly en fin de match pour redonner de l’allant. Les Gunners d’un Mikel Arteta intenable en fin de match se sont finalement contentés de ce court succès (1-0), suffisant pour décrocher un 25e succès en PL cette saison et pour prendre provisoirement cinq unités d’avance sur Manchester City (2e), qui ira à Bournemouth mardi soir. En cas de match nul ou de défaite des Cityzens de Pep Guardiola, Arsenal sera couronné pour la 14e fois de son histoire champion d’Angleterre et mettra fin à 22 ans sans Premier League.