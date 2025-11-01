Serie A : premier match et première victoire pour Spalletti à la tête de la Juventus

La Juventus reprend haleine. Victorieux mercredi face à l’Udinese à peine 48 heures après le renvoi d’Igor Tudor (3-1), les Turinois ont enchaîné ce soir un deuxième succès face à la Cremonese (1-2). Après un joli mouvement en triangle entre Cambiaso, Vlahovic et McKennie, Kostic profitait d’un mauvais renvoi adverse pour ajuster Audero d’un plat du pied (2e).

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 22 10 +8 7 1 2 16 8 2 Rome 21 9 +6 7 0 2 10 4 3 Inter Milan 18 9 +11 6 0 3 22 11 4 Milan 18 9 +7 5 3 1 14 7 5 Juventus 18 10 +4 5 3 2 14 10 6 Côme 17 10 +6 4 5 1 12 6 7 Bologne 15 9 +6 4 3 2 13 7 8 Udinese 15 10 -3 4 3 3 12 15 9 Cremonese 14 10 0 3 5 2 12 12 10 Sassuolo 13 9 0 4 1 4 10 10 11 Atalanta 13 10 +5 2 7 1 13 8 12 Lazio 12 9 +4 3 3 3 11 7 13 Torino 12 9 -6 3 3 3 8 14 14 Cagliari 9 9 -3 2 3 4 9 12 15 Parme 7 9 -5 1 4 4 4 9 16 Lecce 6 9 -7 1 3 5 7 14 17 Pise 5 9 -7 0 5 4 5 12 18 Hellas 5 9 -9 0 5 4 5 14 19 Fiorentina 4 9 -8 0 4 5 7 15 20 Genoa 3 9 -9 0 3 6 4 13 Voir le classement complet

Cambiaso inscrivait le but du 2-0 après un nouveau moment d’absence de la défense lombarde (68e), tandis que l’inoxydable Jamie Vardy réduisait l’écart à la suite d’une course de 50 mètres, et en envoyant Gatti au sol (83e). La Juventus est 5e de Serie A. La Cremonese est 9e.