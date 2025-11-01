Serie A
Serie A : premier match et première victoire pour Spalletti à la tête de la Juventus
1 min.
@Maxppp
La Juventus reprend haleine. Victorieux mercredi face à l’Udinese à peine 48 heures après le renvoi d’Igor Tudor (3-1), les Turinois ont enchaîné ce soir un deuxième succès face à la Cremonese (1-2). Après un joli mouvement en triangle entre Cambiaso, Vlahovic et McKennie, Kostic profitait d’un mauvais renvoi adverse pour ajuster Audero d’un plat du pied (2e).
Classement général Serie A
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Naples
|22
|10
|+8
|7
|1
|2
|16
|8
|2
|Rome
|21
|9
|+6
|7
|0
|2
|10
|4
|3
|Inter Milan
|18
|9
|+11
|6
|0
|3
|22
|11
|4
|Milan
|18
|9
|+7
|5
|3
|1
|14
|7
|5
|Juventus
|18
|10
|+4
|5
|3
|2
|14
|10
|6
|Côme
|17
|10
|+6
|4
|5
|1
|12
|6
|7
|Bologne
|15
|9
|+6
|4
|3
|2
|13
|7
|8
|Udinese
|15
|10
|-3
|4
|3
|3
|12
|15
|9
|Cremonese
|14
|10
|0
|3
|5
|2
|12
|12
|10
|Sassuolo
|13
|9
|0
|4
|1
|4
|10
|10
|11
|Atalanta
|13
|10
|+5
|2
|7
|1
|13
|8
|12
|Lazio
|12
|9
|+4
|3
|3
|3
|11
|7
|13
|Torino
|12
|9
|-6
|3
|3
|3
|8
|14
|14
|Cagliari
|9
|9
|-3
|2
|3
|4
|9
|12
|15
|Parme
|7
|9
|-5
|1
|4
|4
|4
|9
|16
|Lecce
|6
|9
|-7
|1
|3
|5
|7
|14
|17
|Pise
|5
|9
|-7
|0
|5
|4
|5
|12
|18
|Hellas
|5
|9
|-9
|0
|5
|4
|5
|14
|19
|Fiorentina
|4
|9
|-8
|0
|4
|5
|7
|15
|20
|Genoa
|3
|9
|-9
|0
|3
|6
|4
|13
Cambiaso inscrivait le but du 2-0 après un nouveau moment d’absence de la défense lombarde (68e), tandis que l’inoxydable Jamie Vardy réduisait l’écart à la suite d’une course de 50 mètres, et en envoyant Gatti au sol (83e). La Juventus est 5e de Serie A. La Cremonese est 9e.
En savoir plus sur
