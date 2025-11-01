Menu Rechercher
Serie A : premier match et première victoire pour Spalletti à la tête de la Juventus

Par Jordan Pardon
1 min.
Luciano Spalletti @Maxppp
Cremonese 1-2 Juventus

La Juventus reprend haleine. Victorieux mercredi face à l’Udinese à peine 48 heures après le renvoi d’Igor Tudor (3-1), les Turinois ont enchaîné ce soir un deuxième succès face à la Cremonese (1-2). Après un joli mouvement en triangle entre Cambiaso, Vlahovic et McKennie, Kostic profitait d’un mauvais renvoi adverse pour ajuster Audero d’un plat du pied (2e).

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Naples Naples 22 10 +8 7 1 2 16 8
2 Logo Rome Rome 21 9 +6 7 0 2 10 4
3 Logo Inter Milan Inter Milan 18 9 +11 6 0 3 22 11
4 Logo Milan Milan 18 9 +7 5 3 1 14 7
5 Logo Juventus Juventus 18 10 +4 5 3 2 14 10
6 Logo Côme Côme 17 10 +6 4 5 1 12 6
7 Logo Bologne Bologne 15 9 +6 4 3 2 13 7
8 Logo Udinese Udinese 15 10 -3 4 3 3 12 15
9 Logo Cremonese Cremonese 14 10 0 3 5 2 12 12
10 Logo Sassuolo Sassuolo 13 9 0 4 1 4 10 10
11 Logo Atalanta Atalanta 13 10 +5 2 7 1 13 8
12 Logo Lazio Lazio 12 9 +4 3 3 3 11 7
13 Logo Torino Torino 12 9 -6 3 3 3 8 14
14 Logo Cagliari Cagliari 9 9 -3 2 3 4 9 12
15 Logo Parme Parme 7 9 -5 1 4 4 4 9
16 Logo Lecce Lecce 6 9 -7 1 3 5 7 14
17 Logo Pise Pise 5 9 -7 0 5 4 5 12
18 Logo Hellas Hellas 5 9 -9 0 5 4 5 14
19 Logo Fiorentina Fiorentina 4 9 -8 0 4 5 7 15
20 Logo Genoa Genoa 3 9 -9 0 3 6 4 13
Cambiaso inscrivait le but du 2-0 après un nouveau moment d’absence de la défense lombarde (68e), tandis que l’inoxydable Jamie Vardy réduisait l’écart à la suite d’une course de 50 mètres, et en envoyant Gatti au sol (83e). La Juventus est 5e de Serie A. La Cremonese est 9e.

Pub. le - MAJ le
