Pourquoi le mercato du FC Barcelone commence à devenir vraiment inquiétant…

Pour différentes raisons - principalement liées au fair-play financier de la Liga - ce mercato estival est particulièrement important pour le FC Barcelone. L’été prochain, les Blaugranas n’auront pas la possibilité d’autant se renforcer que cet été, et c’est, en quelque sorte, un mercato estival 2026 qui vaut pour deux mercatos : celui-ci et celui de l’été 2027. Les Blaugranas avaient commencé assez fort, enrôlant Anthony Gordon assez rapidement avant le début de la Coupe du Monde, dans une opération éclair, qui avait déboussolé plus d’un supporter catalan.

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Toujours pas de 9

Plus tard, ils ont enrôlé Karim Adeyemi, joueur qui plaît beaucoup à Hansi Flick, ainsi que Jesse Bisiwu, qui sera à cheval entre l’équipe première et l’équipe B. Seulement, à deux semaines du début du championnat et ce premier match de Liga contre Elche, le constat est plutôt inquiétant. Les joueurs arrivés jusqu’ici ne comblent pas forcément de vraies lacunes - Gordon évolue a priori au poste de Raphinha et Adeyemi à celui de Lamine Yamal - et il y a encore des positions qui ont clairement besoin de renfort.

C’est le cas du poste de numéro 9. Robert Lewandowski est parti, et n’est toujours pas remplacé. Pire encore, l’autre joueur de pointe de l’effectif, Ferran Torres, pourrait lui aussi faire ses valises. Et le Barça ne semble être proche de conclure aucun dossier, alors qu’Hansi Flick s’est publiquement positionné pour réclamer un attaquant. Si les Blaugranas forcent toujours pour Julian Alvarez, ça semble plutôt mal embarqué, et peu à peu, les différentes alternatives à l’Argentin se sont envolées, à l’image d’Eli Junior Kroupi, blessé et donc non-transférable, ou de Fisnik Asllani, qui va s’engager avec Leipzig. Harry Kane aurait lui décidé de rester à Munich. Le Barça s’est-il trop obstiné avec Julian Alvarez au point de laisser filer les autres attaquants qui étaient potentiellement intéressants ? C’est une théorie partagée par beaucoup à Barcelone…

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Les ventes n’avancent pas

Le club serait d’ailleurs peut-être en train de préparer le terrain et faire passer la pilule du non-recrutement d’un 9 cet été, avec de nombreux articles de presse ces derniers jours évoquant la possibilité de jouer avec Gordon ou Dani Olmo en pointe. Si le milieu de terrain semble plutôt bien couvert, des recrues auraient été les bienvenues en défense. Le Barça peine toujours à conclure le deal Cancelo, ce qui est assez étonnant puisqu’il s’agit d’une opération à moins de 10 millions d’euros, et d’un joueur qu’Al-Hilal ne souhaite pas forcément conserver. Le FC Barcelone va commencer la saison avec le même secteur défensif qui lui a souvent porté préjudice ces derniers mois, et beaucoup estiment qu’un nouveau top défenseur central n’aurait pas été de trop, tout comme un renfort sur les côtés. C’était d’ailleurs la tendance en début de mercato, avec les rumeurs Bastoni et Cucurella notamment.

Autre point inquiétant, surtout quand on sait que le club a besoin de dégraisser pour avoir un peu plus de marge de manœuvre au niveau des arrivées : le dégraissage n’avance pas. Pour l’instant, le Barça n’a récupéré que 14 petits millions sur les ventes d’Ansu Fati et d’Iñaki Peña. Mais tous les candidats à un départ, qui devaient rapporter de jolis chèques, comme Marc Casado, Roony Bardghji ou Ronald Araujo sont toujours là. Et on semble encore loin de leur avoir trouvé une porte de sortie. Il reste encore un petit peu moins d’un mois de mercato, et Deco et ses hommes ont donc clairement le temps de renforcer l’équipe. Mais pour l’instant, le Barça a pris du retard…