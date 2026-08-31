L’AC Milan prête Santiago Gimenez à Porto

C’était dans l’air, c’est désormais officiel : Santiago Giménez a quitté l’AC Milan ce lundi pour s’engager avec le FC Porto sous la forme d’un prêt d’une saison sans indemnité payée d’avance. En manque de continuité en Italie, l’international mexicain rejoint les Dragões jusqu’en juin prochain afin de dynamiser l’attaque portugaise et de relancer sa carrière après une saison compliquée.

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Santiago Giménez es un Dragón más 🐉 pic.twitter.com/71TCyyAXXr — FC Porto (@FCPorto) August 31, 2026

L’accord conclu entre les deux clubs assortit ce prêt d’une option d’achat fixée à 18 millions d’euros. Cette clause pourra automatiquement se transformer en obligation d’achat définitive en fonction du temps de jeu disputé et des performances réalisées par le joueur durant l’exercice. Il ne reste plus qu’au Mexicain à performer à Porto.