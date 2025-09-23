Ramos, Navas, Martial, Saint-Maximin : comment la Liga MX a-t-elle fait pour attirer autant de stars ?

Traditionnellement, quand on parle mercato, c’est en Europe que ça se passe. Mais ces dernières années, de nouveaux marchés ont éclos. Au début des années 2000, David Beckham a donné un coup de boost au mercato de Major League Soccer (MLS). Une tendance qui s’était confirmée ensuite avec les piges de Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Steven Gerrard, Riquiqui Puig, Chicharito et plus récemment avec Hugo Lloris, Olivier Giroud, Lionel Messi, Jordi Alba, Blaise Matuidi, Sergio Busquets, Luis Suarez, Thomas Müller ou encore Heung-min Son. Il y a eu ensuite la mode éphémère de la Chine et du Qatar et aujourd’hui l’Arabie saoudite.

La Saudi Pro League (SPL) profite de moyens exceptionnels pour attirer Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Sadio Mané, pour ne citer qu’eux, et elle compte bien rester l’une des nouvelles places fortes du mercato en vue de la Coupe du Monde 2034 que l’état du Golfe est certain d’organiser. Mais depuis cet été, le championnat mexicain, la Liga MX, n’est pas peu fière de ce qu’ESPN Mexique a qualifié de « mercato de rêve ». Si André-Pierre Gignac avait déjà montré la voie en 2015, la Ligue mexicaine a signé un mercato 2025 ronflant, après avoir réussi à attirer récemment de grands noms tels que Sergio Ramos (ex-PSG, Real Madrid), James Rodriguez (ex-Real Madrid), Sergio Canales (ex-Betis, Real Madrid).

Un mercato «de rêve»

Sur le papier, le Club América a été la formation la plus dépensière avec 21,6 M€ de posés sur la table. Viennent ensuite Chivas (14,6 M€), Cruz Azul (14 M€), Toluca (12,8 M€), Léon (9,3 M€), Tigres (7,9 M€), Pumas (5,8 M€), Necaxa (3,3 M€), Pachuca (2,9 M€) et Juarez (1,7 M€). Star du mercato, Club América est l’équipe qui a le plus dépensé et c’est aussi celle qui s’est offert la recrue la plus chère du mercato mexicain : le Français, Allan Saint-Maximin (10,3 M€). Un très joli coup puisque celui qui avait été vendu à Al-Ahli en 2023 pour 27 M€ a inscrit 2 buts en 3 matches de championnat d’Ouverture. Un pari payant pour le moment.

Saint-Maximin n’est cependant pas le seul attaquant français à avoir débarqué de l’autre côté de l’Atlantique. Les Rayados de Monterrey ont mis près de 4 M€ sur la table pour s’offrir Anthony Martial. Poussé vers la sortie par l’AEK Athènes, l’ancien joueur de MU, de Monaco et de l’OL a rejoint une équipe leader du championnat composée d’autres noms connus tels que Sergio Ramos, Sergio Canales et Oliver Torres. De leur côté, les Pumas (UNAM) ont réalisé deux belles affaires en attirant Keylor Novas et Aaron Ramsey dans leurs filets. Pachuca s’est payé l’anche milieu portugais du Betis, William Carvalho, tandis que les Tigres de Gignac ont payé environ 8 M€ pour arracher Angel Correa à l’Atlético de Madrid.

Une opportunité en or pour les investisseurs US

Et si autant de stars ont pu débarquer au Mexique, ce n’est pas par hasard. Les clubs de la Liga MX ne sont pas devenus riches et aucun propriétaire du Moyen-Orient n’est venu injecter des dollars. En revanche, le voisin américain y a vu une opportunité. En raison de la montée des prix des franchises de MLS, plusieurs fonds d’investissement US ont choisi de miser sur un championnat mexicain plus abordable, mais à fort potentiel. ESPN nous apprend, par exemple, que la Liga MX est la compétition de football la plus regardée aux États-Unis, devant la MLS. De plus, la League Cup, tournoi réunissant les clubs de MLS et de Liga MX, est une nouvelle exposition médiatique profitable. « Nous avons examiné plus de 20 ligues à travers le monde, et c’est celle qui présente le plus grand potentiel de croissance. Elle bénéficie d’une grande popularité ici, non seulement au Mexique, mais aussi aux États-Unis, et le championnat mexicain est très respecté dans le monde entier lorsque vous discutez avec des amateurs de football et des hommes d’affaires », a déclaré Marc Spiegel, nouveau propriétaire des Gallos de Querétaro (club où a évolué un certain Ronaldinho).

Avant Spiegel, d’autres investisseurs nord-américains ont ainsi choisi de passer la frontière. Le pétrolier Paul Foster a investi chez les Bravos de Juarez et le fonds Tylis-Porter, dont certains investisseurs sont bien connus (les acteurs Eva Longoria et Ryan Reynolds, l’ancien joueur Mesut Özil ou encore le joueur de foot US Odell Beckham Jr), a pris des parts chez Necaxa. Si ces fonds d’investissement ont choisi le Mexique, c’est pour miser sur des clubs pas (encore) trop chers et sur un championnat dont l’image est à développer. C’est donc pourquoi les nouveaux maîtres du jeu ont choisi de cibler certains noms, notamment hispanophones, bien connus de la planète football et du public local et américain. Un levier qui permettra d’augmenter la notoriété et la popularité de la Liga MX, une étape importante pour augmenter le prix des droits TV et donc des revenus !