CAN

CAN 2025 : la déclaration victorieuse d’Édouard Mendy après le sacre du Sénégal

Par Aurélien Macedo
Édouard Mendy sous les couleurs du Sénégal @Maxppp
Sénégal 1-0 Maroc

Alors que le Sénégal vient de s’offrir la deuxième Coupe d’Afrique des Nations en dominant le Maroc en finale (1-0 a.p), Édouard Mendy a été l’un des patrons de ce sacre. Le portier d’Al-Ahli a multiplié les parades, dont une sur penalty face à Brahim Díaz au bout du temps additionnel. Après la rencontre, l’ancien Rennais a savouré au micro de beIN Sports.

« Écoutez, il y a des choses qui se sont passées et, à la fin, il faut retenir que le football a gagné et que le football est sénégalais. Aujourd’hui, on est venus en terres marocaines, en terres hostiles. Ils attendent depuis 50 ans le trophée, ils avaient tout acquis à leur cause. Nous, on n’avait que le ballon et nos armes. On leur a répondu de la meilleure des manières et on ramène la Coupe au Sénégal », a-t-il déclaré.

